Der Bauausschuss der Stadt Speyer berät am Nachmittag über eine Satzung, die verhindern soll, dass Wohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt werden. Anlass ist der Mangel an günstigem Wohnraum in der sehr beliebten Touristenstadt Speyer.

Die Satzung der Stadt Speyer soll Eigentümern verbieten, Wohnungen zum Beispiel in Ferien-Apartments umzuwandeln und für mehr als 12 Wochen im Jahr an Touristen zu vermieten. Nach Angaben einer Stadtsprecherin gibt es bereits mehr als 100 Ferienwohnungen in Speyer. Aber auch eine andere gewerbliche oder berufliche Umnutzung von Wohnraum ist laut Satzung dann nur noch mit Genehmigung der Stadt möglich. Im Februar soll der Stadtrat endgültig entscheiden. Der rheinland-pfälzische Landtag hatte den Kommunen dieses Jahr den Weg dafür geebnet, indem er ein Gesetz über das Zweckentfremdungsverbot verabschiedete.