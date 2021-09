In Speyer ist am Dienstagnachmittag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Er war auf dem Fahrradweg in der Wormser Landstraße stadteinwärts unterwegs. Beim Überqueren des Alten Postwegs wurde er von einem abbiegenden LKW-Fahrer übersehen. Der Radfahrer prallte gegen den LKW und stürzte. Er wurde anschließend samt Fahrrad von den Rädern des LKW mitgeschleift und verletzt. Der Fahrradfahrer kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.