Erstaufnahmeeinrichtung AfA voll belegt

Die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende AfA in Speyer ist voll ausgelastet. Nach Angaben der zuständigen Landesbehörde ADD in Trier sind in den vergangenen Monaten vor allem Asylsuchende aus Afghanistan angekommen. Vergangene Woche seien in der Speyerer AfA insgesamt knapp 900 Plätze belegt gewesen, so eine Sprecherin der ADD. Das bedeute, dass dort etwa 50 Menschen mehr untergebracht seien als unter Pandemie-Bedingungen und mit ausreichend Abstand vorgesehen ist. In normalen Zeiten habe die AfA Platz für 1050 Menschen. Die aktuell hohe Belegung sei jedoch nur vorübergehend. Die Kommunen im Land seien informiert. Die Asylsuchenden würden nun kontinuierlich auf die Kommunen verteilt. Außerdem gebe es in allen fünf AfAs im Land mit momentan nur zwei Corona-Infizierten keine große Infektionswelle.