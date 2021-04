per Mail teilen

Die Stadt Speyer hat einer für Samstag geplanten mutmaßlichen "Querdenker"-Demo keine Genehmigung erteilt. Eine Privatperson hatte auf dem Domplatz eine Veranstaltung mit mehr als 60 Personen angemeldet.

Eine Maske auf dem Boden SWR

Die Stadtverwaltung hat nach eigenen Angaben mit dem Mann aus Ludwigshafen gesprochen und den Eindruck gewonnen, dass er den Corona-Auflagen für die Demo kritisch gegenübersteht. Sie befürchtet daher, dass die Veranstaltung ein ähnliches Publikum anlocken könnte, wie bei der "Querdenker"-Demo an Karsamstag in Stuttgart unterwegs gewesen ist: ohne Rücksicht auf Abstand und Maskenpflicht. Aus diesem Grund wurde die Demonstration in Speyer nicht erlaubt.

In Suttgart verstießen Demonstranten massenhaft gegen Hygieneregeln

Bei der Demonstration von etwa 10.000 Teilnehmenden durch Stuttgart und auf dem Cannstatter Wasen waren massenhaft Verstöße gegen die Versammlungsauflagen festgestellt worden. Die Mehrheit der Teilnehmer trug keinen Mund-Nasen-Schutz und Abstände wurden nicht eingehalten, berichtete die Polizei. Im Einsatz waren den Angaben zufolge mehrere Hundert Polizeibeamte, darunter auch Einheiten aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und der Bundespolizei. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hatte Übergriffe auf Medienvertreter bei der Demonstration scharf verurteilt.