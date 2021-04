Das Feuer ist zwischen zwei Häusern in der Innenstadt von Speyer ausgebrochen .30 Bewohner der beiden Mehrfamilienhäuser mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Löscharbeiten dauern an.

Wieso die Dehungsfuge zwischen den beiden Mehrfamilienhäusern in Brand geraten ist, ist noch unklar. Die 30 Bewohner, die in der Nacht zum Freitag ihre Wohnungen verlassen mussten, kamen vorübergehend im Impfzentrum von Speyer unter. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand.

Die Dehungsfuge brannte vom Erd- bis zum Dachgeschoss. Pressestelle Feuerwehr Speyer

Schwierige Löscharbeiten

Das Feuer an der fünf Zentimeter breiten Dehnungsfuge zwischen den beiden Wohnblöcken ist schwer zu löschen. Die Fuge brannte vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss. Um an das Feuer heranzukommen wurden in den meisten Stockwerken in zum Nachbarhaus angrenzenden Wohnungen Löcher in die Wände gebohrt, um von dort aus vorsichtig Wasser in die Fuge zu bringen. Erst am Freitagnachmittag war das Feuer gelöscht.

Wie Feuer in einer Ofenklappe

Ein Feuerwehrsprecher sagte, dass es aus den Löchern heraus gebrannt habe, wie aus Ofenklappen. Mittlerweile zeigte das Vorgehen aber Erfolg. Auch der Brandschwerpunkt wurde ausgemacht zwischen dem 3. und 4. Stock.

Die Brandursache wird von der Kriminalpolizei ermittelt. Diese Schätzt den Schaden bislang auf 100.000 Euro. Hinweise auf Brandstiftung gebe es bislang nicht. Neben 30 Feuerwehrleuten mit 11 Fahrzeugen und dem THW Speyer und Landau mit sieben Mann und zwei Fahrzeugen war auch der Kran einer Spezialfirma im Einsatz.

Wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist unklar.