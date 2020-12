Die Stadt Ludwigshafen hat ihre Ausgangssperre bis zum 10. Januar verlängert. Die Städte Frankenthal, Speyer und der Rhein-Pfalz-Kreis hatten das bereits getan. Wegen hoher Inzidenzwerte bleiben die Kommunen bei strengen Maßnahmen in Altersheimen.

dpa Bildfunk picture-alliance / Fotoagentur Kunz | AUGENKLICK/KUNZ/BERNHARD KUNZ

In der neuen Allgemeinverfügung von Ludwigshafen wird das Areal in der Innenstadt, auf dem Maskenpflicht herrscht, etwas vergrößert.

Ausnahmen nur an Weihnachten, nicht an Silvester

Für die Städte Speyer und Frankenthal sowie den Rhein-Pfalz-Kreis wurde bereits am Donnerstag die Allgemeinverfügung verlängert bis zum 10. Januar. Zusammen mit Ludwigshafen gilt dort nun überall: Zwischen 21 und 5 Uhr darf das Haus nur in begründeten Ausnahmefällen verlassen. An den Weihnachtsfeiertagen wird es etwas gelockert. Dann darf man sich bis 24 Uhr draußen aufhalten - nicht aber an Silvester.

Außerdem steht für Ludwigshafen jetzt fest, dass auf öffentlichen Straßen und Plätzen kein Feuerwerk gezündet werden darf, teilte Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) mit.

Altenheimen sollen stärker kontrolliert werden

Es gelten weiterhin Besuchsbeschränkungen in Altenheimen: Jeder Bewohner darf täglich einen Besucher für eine Stunde empfangen.



Symbolbild: Senioren im Altersheim SWR

Künftig soll aber auch schärfer kontrolliert werden, ob Seniorenheime die Corona-Auflagen einhalten, so Steinruck. Darauf hätten sich die Städte Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal und der Rhein-Pfalz-Kreis verständigt. Die Infektionszahlen in den Heimen seien einfach sehr hoch, deshalb werde jetzt massiv kontrolliert.

Werden Verstöße entdeckt, werde auch die Heimaufsicht eingeschaltet. Gleichzeitig wolle man laut Steinruck aber auch Hilfe anbieten, wenn die Maßnahmen nicht aus eigenen Kräften eingehalten werden könnten.

Speyer weiterhin mit Inzidenz über 500

Speyers 7-Tage-Inzidenzwert blieb am Donnerstag weiterhin über 500 und stieg minimal weiter an auf 506,3. Der Rhein-Pfalz-Kreis hatte eine Inzidenz von 268,4, Frankenthal 262,5. Ludwigshafen stand bei 322,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.