In Speyer hat die Zahl der Corona-Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in einer Woche einen neuen Spitzenwert erreicht. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes liegt der Inzidenzwert bei 502 und damit erstmals über 500 und weiter an der Spitze in Rheinland-Pfalz. An einem Tag haben sich 53 Menschen in Speyer neu mit dem Corona-Virus infiziert. Auch in Ludwigshafen ist die Zahl der Neuinfizierten weiter hoch. Dort haben sich an einem Tag 128 Menschen mit Corona angesteckt.