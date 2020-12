per Mail teilen

Die Stadt Speyer will in Zukunft mit einem eigenen Corona-Notfall-Plan schneller auf steigende Infektionszahlen reagieren. Die Einzelheiten des Notfall-Plans wurden heute vorgestellt.

Nach Angaben der Stadtspitze ist Speyer damit eine der ersten Kommunen in Rheinland-Pfalz mit einem eigenen Pandemie-Plan. Der funktioniert nach einer Art Ampelsystem: Bei Phase grün gibt es kaum Infektionen, und nur Warnhinweise, dass sich die Bevölkerung schützt. Die Phase gelb tritt bei 15 neuen Corona-Fällen in Speyer innerhalb von sieben Tagen ein - dann tritt ein Krisenteam zusammen und berät erste Maßnahmen, um die Phase rot, einen kompletten Lockdown, zu verhindern. Der droht in Speyer bei 25 neuen Corona-Fällen innerhalb von sieben Tagen.