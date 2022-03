Kliniken in Speyer: "Corona-Situation spitzt sich zu"

Wegen steigender Corona-Zahlen spitzt sich die Lage in den Krankenhäusern in Speyer zu: Viele Stationen sind mit Corona-Patienten voll belegt, Pflegekräfte erkranken und Patienten warten auf dringende Operationen.

Ein Symbol auf der Intensivstation für Corona-Patienten weist auf den Covid-Bereich in einer Klinik hin. dpa Bildfunk Picture Alliance

Die aktuelle Corona-Situation im Speyerer St. Vincentius-Krankenhaus steht beispielhaft für viele Kliniken in der Region: "Die Situation spitzt sich zu", so Dr. Cornelia Leszinski, die Ärztliche Direktorin des Krankenhauses. "Wir haben in den vergangenen Wochen anhaltend zwei komplette Stationen mit Covid-Patienten gefüllt." Das Problem seien derzeit nicht die Intensivstationen.

Klinikmitarbeiter in Speyer erkranken mehrfach an Corona

Die Situation in den Krankenhäusern sei schwierig, weil täglich auch Klinik-Mitarbeitende an der ansteckenden Omikron-Variante erkrankten - trotz einer Impfqoute von knapp 100 Prozent im St. Vincentius-Krankenhaus. Außerdem beobachte das Krankenhaus derzeit eine "Re-Infektion": Es gebe Beschäftigte, die vier bis sechs Wochen nach ihrere ersten Corona-Infektion erneut positiv getestet werden. Das habe Konsequenzen für die Anzahl der Krankenhausbetten: "Die Bettenanzahl sinkt von Tag zu Tag", so Leszinski. "Wir haben in den vergangenen Wochen etwa die Hälfte der Betten auf der Normalstation nicht mehr belegen können."

Das hat auch Folgen für andere Patienten: Menschen, die beispielsweise eine Hüftgelenk-Operation brauchen, schmerzhafte Brüche haben oder an Gallensteinen leiden, müssen weiter auf ihre Behandlung oder Operation warten. "Alle diese Eingriffe werden nahezu nicht mehr durchgeführt", so die Medizinerin aus Speyer. Das betrifft auch Menschen mit schwerer Arthrose, die nicht mehr richtig gehen können.

St.Vincentius-Krankenhaus behandelt nur noch Notfälle

Im St. Vincentius-Krankenhaus werden aktuell nur noch Notfälle behandelt. Dazu gehören zum Beispiel Tumorpatienten. Das gelte für alle Krankenhäuser in der Region. Auch das Klinikum in Ludwigshafen sieht sich wegen Corona erneut vor große Herausforderungen gestellt, wie der SWR im Februar berichtete:

Speyer: 70 Prozent der PCR-Tests sind positiv

Die Situation in den Kliniken spiegelt sich auch bei den Corona-Tests wider: Nach Angaben des Krankenhauses gibt es auch eine extrem hohe Positivrate bei den PCR-Tests. Rund 70 Prozent der etwa 300 PCR-Tests in der Woche seien positiv. Zu Beginn der Pandemie lag diese Zahl in Speyer bei zehn Prozent.