Bistum muss Millionen einsparen

Das Bistum Speyer will mittelfristig jährlich rund 30 Millionen Euro einsparen. Hintergrund seien sinkende Mitgliederzahlen und damit verbunden sinkende Kirchensteuereinnahmen, sagte ein Sprecher. Zugleich gehe es darum, finanzielle Möglichkeiten für neue Angebote und Projekte in der Seelsorge zu erhalten. Dem Bistum nämlich drohe eine Zahlungsunfähigkeit, sollte es den finanziellen Handlungsspielraum auf Dauer überschreiten. Der Bistums-Jahreshaushalt für das zurückliegende Jahr sah Ausgaben in Höhe von rund 160 Millionen Euro vor. Dem standen erwartete Einnahmen von etwas mehr als 144 Millionen Euro gegenüber.