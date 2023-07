Speyer: Darum bin ich gerne Bademeister

Es gibt zu wenig Bademeister! Warum eigentlich? Der Speyerer André Fehse ist Bademeister oder Schwimmmeister, wie es offiziell heißt. Er sagt: Es ist der coolste Job der Welt!

Das Wasser glitzert blau, es weht eine leichte Brise und es riecht nach Sonnenmilch, frisch gemähtem Gras und Freibad-Fritten: Es gibt mit Sicherheit schlechtere Arbeitsplätze als ein Freibad im Sommer. Und dennoch klagen viele Bäder im Land über Nachwuchs-Mangel. Warum ist das so? Ist der Job so schlimm? Fünf Fragen an einen, der ihn wahnsinnig gern macht: André Fehse, Schwimmmeister in Speyer.

SWR Aktuell: Warum gibt es einen Bademeister-Mangel?

André Fehse: Ich kann mir vorstellen, dass für viele die Schichtarbeit ein Problem ist: Arbeit am Wochenende, am Feiertag usw. Das ist immer schwierig mit einem festen Hobby zu verbinden. Aber ich denke, dass man sich seine Freizeit trotzdem gut einteilen kann. Man kann ja auch unter der Woche mal was unternehmen.

SWR Aktuell: Was wissen viele nicht über die Arbeit als Bademeister?

André Fehse: Natürlich sehen die Badegäste nur, wie wir herumlaufen, Aufsicht machen und Kaffee trinken. Dementsprechend sieht keiner, was sonst noch hinter der Arbeit steckt, was morgens gemacht wird und was abends nach dem Badebetrieb. Da wird eine Zwischenreinigung gemacht, da wird alles hergerichtet für die Kollegen aus der Frühschicht. Das alles sehen die Leute nicht. Es sieht vielleicht eintönig aus, aber man hat jeden Tag etwas Anderes zu tun, jeden Tag eine neue Herausforderung und jeden Tag mit anderen Menschen zu tun.

SWR Aktuell: Was gibt es für Vorurteile?

André Fehse: Dass wir nichts arbeiten würden, dass wir nur in der Sonne stehen und Kaffee trinken. Den Leuten ist die Verantwortung, die man übernimmt, oft gar nicht bewusst. Man passt ja auf Menschen auf, dass ihnen nichts passiert. Und manche Sprüche nerven dann auch schon mal.

"Man übernimmt mit diesem Job auch eine große Verantwortung", sagt André Fehse. SWR

SWR Aktuell: Wieso gerade dieser Job?

André Fehse: Den Job habe ich gemacht, weil ich als kleines Kind schon mit Schwimmen zu tun hatte, von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bis zum Schwimmverein. Deshalb habe ich mich entschlossen, die Berufsausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe zu machen. So kann man wunderbar sein Hobby mit der Arbeit verbinden. Schwimmtraining, eine praktische Schwimmprüfung, das sind Bausteine der Ausbildung. Da habe ich nicht lang überlegen müssen, das hat mir sofort zugesagt.

SWR Aktuell: Warum ist der Job so cool?

Man kann sein Hobby zum Beruf machen. Man kann schwimmen gehen, man hat ein super-familiäres Verhältnis hier bei uns im Betrieb, man hat mit Menschen zu tun - jeden Tag was anderes. Man arbeitet dort, wo andere Menschen Urlaub machen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal das Berufsbild anzuschauen oder ein Praktikum zu machen.