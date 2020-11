Die diesjährige Spenden-Aktion „Brot für die Welt“ der Evangelischen Kirchen in Deutschland wird am ersten Adventssonntag in Speyer eröffnet. Der Gottesdienst mit Kirchenpräsident Christian Schad in der Gedächtniskirche wird live im SWR Fernsehen übertragen. Nach Angaben von Brot für die Welt in Berlin ist geplant, dass unter Einhaltung der derzeit geltenden Corona-Reglen rund 50 Besucher in die Kirche eingelassen werden. Schüler und Schülerinnen des Trifels-Gymnasiums in Annweiler beteiligen sich mit einem Kunstprojekt zum Thema Kinderarbeit an der Gestaltung. Ministerpräsidentin Dreyer wird ein Grußwort sprechen. Die diesjährige Spendenaktion von Brot für die Welt sammelt Geld für Projekte gegen Kinderarbeit auf den Philippinen, in Paraguay und Sierra Leone. Wegen der Corona-Pandemie hat die evangelische Kirche dazu aufgerufen, möglichst online zu spenden.