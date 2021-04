per Mail teilen

Die Erstimpfungen gegen Corona bei Bewohnern von Alters- und Pflegeheimen in Speyer wurden am Mittwoch abgeschlossen. Das sagten Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes dem SWR.

Als letztes wurden die 120 Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenzentrums "Storchenpark" gegen das Corona-Virus geimpft, so ein Sprecherin des Deutschen Roten Kreuzes in Speyer. Insgesamt seien damit seit Ende Dezember in acht Heimen diese Impfungen vorgenommen worden. Täglich konnten dabei rund 120 Personen von zwei mobilen Impfteams versorgt werden.

Bislang keine Nebenwirkungen

In den Teams waren immer ein Arzt, ein Apotheker, eine medizinische Hilfskraft und zusätzliche Helfer dabei. Nach DRK-Angaben ist alles problemlos verlaufen. Niemand habe durch die Impfung Nebenwirkungen entwickelt.

Zweitimpfung beginnt bald

Bereits am kommenden Sonntag kann in Speyer in den Heimen mit der Zweitimpfung begonnen werden. 21 Tage nach der ersten Impfung soll sie für einen 100-prozentigen Schutz gegen das Corona-Virus sorgen.

Das Deutsche Rote Kreuz in Speyer wird nach den erfolgten Impfungen in den Pflegeheimen auch die Impfungen in den daran angeschlossenen Wohneinrichtungen für betreutes Wohnen vornehmen. Mit dabei sind Wohneinrichtungen für noch selbständige Senioren als auch Einrichtungen für Behinderte.