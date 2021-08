Die Spendenbereitschaft in der Pfalz für die Flutopfer ist hoch. Eine Hilfsaktion in Ludwigshafen sucht jetzt händerringend Helfer, um die vielen Kleider, Hygieneartikel und Spielsachen zu sortieren.

Viele Menschen aus der ganzen Region waren am Samstag in den Ludwigshafener Stadtteil Ruchheim gefahren, um der Hilfsaktion "Ruchheim hilft" Hygieneartikel, Kleidung und Lebensmittel zu spenden. Initiiert wurde die Aktion vom Ortsvorsteher des Stadtteils Dennis Schmidt (CDU).

"Die Hilfsbereitschaft war enorm. Innerhalb kürzester Zeit waren 40, 50 Helfer da, um mir bei der Spendenaktion zu helfen und auch die Bereitschaft für Sachspenden war überwältigend!"

So überwältigend, dass die Aktion für Sonntag abgeblasen werden musste, weil einfach schon am Samstag genügend Klamotten, Spielsachen und Lebensmittel gespendet wurden.

Fünf Spenden-Laster aus der Pfalz

Die ersten fünf Transporter mit Spenden wurden nach Angaben des Ortsvorstehers bereits am Wochenende nach Ahrweiler und Aachen gebracht. Die vom Hochwasser betroffene Stadt Trier konnte ereits am Wochenende den Transporter mit Spenden aus Ruchheim nicht mehr annehmen. "Hier war der Bedarf an Sachspenden bereits gedeckt", so Schmidt. Der Transporter inklusive Anhänger mit Hygieneartikeln und Lebensmitteln fuhr danach weiter nach Aachen.

Immer noch tonnenweise Spenden übrig

Jetzt müssten die restlichen Spenden sortiert und zwischengelagert werden – darunter etliche Spielsachen für Kinder. Deshalb ruft die Aktion dazu auf, statt zu Spenden, am Montag und Dienstag beim Sortieren in Ruchheim zu helfen. "Aktuell können die Zentrallager keine Sachspenden mehr aufnehmen, deswegen müssen wir die restlichen Spenden erst einmal verpacken und zwischenlagern", so der Ortsvorsteher. Sobald wir wissen, wer was wo braucht, bringen wir die Spenden." Und das seien aktuell fünf LKW-Ladungen.

Inzwischen sind auch die Lager für die Sachspenden am Nürburgring voll.

DRK: Spenden landesweit koordinieren

Andere regionale Hilfsorganisationen verweisen mittlerweile auf landesweite Aktionen und auf das eingerichtete Spendenkonto der Landesregierung. Darauf haben sich auch die Hilfsorganisationen in Frankenthal verständigt. Nach Angaben des DRK-Ortsverbandes sei es jetzt wichtig, erst einmal zu schauen, welche Art von Spenden benötigt werden und wie diese landesweit koordiniert werden. Wer zwischenzeitlich Geld spenden möchte, soll dem Spendenaufruf der Landesregierung Rheinland-Pfalz oder denen der einzelnen Dachorganisationen der Hilfsdienste folgen.

DRK-Kreisverband Bad Dürkheim: "Lagerkapazitäten erschöpft"

Auch der DRK-Kreisverband Bad Dürkheim will nach den Aktionen am Wochenende unter anderem in Bad Dürkheim, Grünstadt und Dirmstein vorerst keine weiteren Spendenaktionen durchführen. "Die Lagerkapazitäten sind erschöpft - mehrere LKW-Ladungen voller Spenden müssen zwischengelagert werden, das alles muss erst einmal koordiniert werden", so Ralf Tebrün, DRK-Kreisgeschäftsführer. Und weist auf die landesweite DRK-Spendenhotline hin.

Zum Thema Spenden gibts auch vom Polizei Frankenthal Tipps via Twitter: