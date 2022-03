Vorder-und Südpfalz: Wo und was kann ich für die Ukraine spenden?

Auch in der Vorder- und Südpfalz sammeln Vereine und Gemeinden Sachspenden und Geld für Menschen in der Ukraine. Wir sagen Ihnen, wo gesammelt und was gebraucht wird.

Klicken Sie auf Ihre Stadt oder Ihren Kreis, um Hilfsaktionen in Ihrer Nähe zu finden:

Spendensammlung bei der Essbar in Ludwigshafen Quelle: Dolly El-Ghandour

LUDWIGSHAFEN:

Die Stadt hat inzwischen eine E-Mail-Adresse eingerichtet, unter der sich Ludwigshafener melden können, die kurzfristig Wohnraum anbieten möchten: asyl-ukraine@ludwigshafen.de. Außerdem wurde eine Hotline geschaltet, unter 0621/504-7070.

Zudem macht der Stadtvorstand auf ein Spendenkonto der Kinderhilfe Ukraine aus der Rhein-Neckar-Region aufmerksam. Unter dem Stichwort "Ukraine-Hilfe in LU" können Spenden auf dieses Konto überweisen werden: Kinderhilfe Ukraine, Rhein-Neckar für Novograd-Volynskij e.V., Sparkasse Vorderpfalz, IBAN: DE51 5455 0010 0193 0706 04, BIC: LUHSDE6AXXX.

Und: Die Stadtverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Sachspenden benötigt werden.

Die Stadt Frankenthal hat extra eine Webseite eingerichtet, auf der Spendenaktionen gelistet werden. Unter dem Internetschlagwort frankenthal.de/hilft können sich auch Leute melden, die selbst etwas auf die Beine stellen wollen. Unter anderem wird schon auf die Spendenkonten der Kolpingsfamilie Frankenthal und Mörsch verwiesen. Diese Vereine setzen sich in Deutschland für Kinder und Familien ein.

In Speyer wird auf das Spendenkonto der Deutsch-Ukrainische Gesellschaft für Wirtschaft und Wissenschaft e.V. verwiesen: IBAN: DE49 5519 0000 0653 9900 10BIC, Verwendungszweck: "Ukraine-Hilfe"

Der Kreis Bad Dürkheim will einen zentralen Ansprechpartner für die Hilfsaktionen in der Region schaffen, sagte ein Sprecher des Kreises. So soll gewährleistet werden, dass die Geld und Sachspenden gezielt in der Ukraine bei Hilfsbedürftigen ankommen.

Stadt Bad Dürkheim: Partnerstadt-Hilfe

Die Stadt Bad Dürkheim organisiert in Zusammenarbeit mit ihrer polnischen Partnerstadt Kluczbork eine Spendenaktion. Denn Kluczbork hat wiederum eine ukrainische Partnerstadt und bekommt von dort konkrete Bedarfslisten, was die Menschen brauchen. Diese Sachen könne man laut einem Sprecher der Stadt aber teilweise schon nicht mehr in Polen kaufen, weil dort vieles bereits leer gekauft ist. Daher wolle man nun aus Deutschland liefern, was fehlt.

Auch Geldspenden sind möglich, über das Spendenkonto der Stadt Bad Dürkheim:

IBAN: DE41 5465 1240 0005 9992 22

Stichwort: "Spende Ukraine"

Sammelaktion in Obrigheim an der Weinstraße

Unter dem Motto "Obrigheim hilft" wurde auch in Obrigheim (Kreis Bad Dürkheim) eine Hilfsaktion ins Leben gerufen: Im Bürgerhaus können Sachspenden für ukrainische Flüchtlinge abgegeben werden. Benötigt werden laut den Organisatoren vor allem noch Wasser, Toilettenpapier, Masken, Isomatten, Taschenlampen, Reisebettchen, Babynahrung und Desinfektionsmittel. Die Sachen sollen mit Lkws in das polnische Dorf Tomaszov Lubelski gebracht werden, wo laut den Organisatoren bereits mehrere hundert aus der Ukraine geflüchtete Menschen angekommen sind. Sie seien dort privat untergebracht worden und wohnten zum Teil in der Dorfschule, da dort gerade Ferien seien.

Kirchengemeinden sammeln Schlafsäcke bis Mittwoch

Die Freie Kirchengemeinde Bad Dürkheim hat zusammen mit dem christlichen Hilfswerk Nehemia Winterschlafsäcke für die Flüchtlinge gesammelt. Die Schlafsäcke sollen dann zu einer Sammelstelle nach Frankfurt oder direkt nach Polen gebracht werden.

Spenden für behinderte Kinder

Der Augenarzt aus Bad Dürkheim, Michael Zaczkiewicz, engagiert sich seit Jahren für die Behinderteneinrichtung Dzherelo in Lemberg in der Westukraine. Es ist eine Tagesstätte für behinderte Kinder und Jugendliche. Die Familien könnten mit diesen Kindern, viele im Rollstuhl oder mit spastischen Behinderungen, auch kaum fliehen oder sich in Luftschutzbunker retten.

Spenden können auf das Konto von Zaczkiewicz überwiesen werden:

IBAN: DE58 5469 1200 0111 7553 02

Stichwort: "Ukraine"

Die evangelische Kirchengemeinde im Neustadter Ortsteil Lachen-Speyerdorf hat in den vergangenen Tagen Sachspenden gesammelt - die Resonanz war so gewaltig, dass momentan keine mehr angenommen werden können. Die Spenden werden nun in die Ukraine gebracht.

Aber auch Geld kann an die Gemeinde gespendet werden. Von den Geldspenden, so teilt die Kirchengemeinde mit, werden vor Ort in Ungarn und Polen Grundnahrungsmittel wie Mehl, Salz, Zucker oder Kartoffeln und Medikamente gekauft.

In der Stadt Germersheim wird schon gesammelt für die Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland kommen: Die Facebook-Gruppe "Helfende Mami Herzen Germersheim" unter der Leitung von Jessica Kersten sucht Hygieneartikel für Kinder und Erwachsene, aber auch Babyflaschen und andere notwendigen Dinge für Kleinkinder. Jessica Kersten hält den Kontakt zu einer Unterkunft und kann auch per Mail kontaktiert werden: jessicakersten11@gmail.com

Kita sammelt bis Mittwoch Sachspenden

Die Kita im südpfälzischen Roschbach hat Kleider- und andere Sachspenden gesammelt. Die Hilfsgüter werden mit einem Sammeltransport am Donnerstag an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht werden.

Offenbach an der Queich: Hilfskonvoi vom Serviceclub Roundtable

Der Serviceclub Round Table Deutschland organisiert Hilfskonvois, um die ukrainischen Flüchtlinge zu unterstützen. Die Hilfsgüter sollen daher in die Nachbarländer Polen und Moldawien verteilt werden. Die beiden Landräte Fritz Brechtel (Germersheim) und Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße) sowie Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch unterstützen den Spendenaufruf der örtlichen Serviceclubs von Round Table 64 Südpfalz und dem Ladies Circle. Die Clubs organisieren normalerweise Weihnachtskarton-Aktionen.

Hier finden Sie die Spendendaten: Gebraucht würden vor allem Geldspenden und Kontakte zum medizinischen Großhandel.

Bad Bergzabern: Ehemaliger Pfarrer fährt Hilfstransporte

Seit 30 Jahren engagiert sich Rudi Job, ehemaliger Pfarrer aus Bad Bergzabern, im Arbeitskreis Ukraine-Pfalz der Evangelischen Landeskirche. Seitdem fährt er jedes Jahr hin, organisiert zusammen mit anderen Transporte, holt Austauschstudentinnen an die Universität Landau, verschafft medizinischem Personal aus der Ukraine Praktikumsplätze in Deutschland.

Seit Beginn des Krieges steht sein Telefon nicht mehr still, erzählt er. Er hat ein Spendenkonto eingerichtet. Das Geld gehe direkt an die Diakonie in Transkarpatien, einer Region im Süden der Ukraine. Bisher sei die Region noch nicht von den Kämpfen betroffen. Aber viele Flüchtlinge seien bereits in der Region, die an Ungarn und die Slowakei grenzt, angekommen. Für die sollen die Spenden hauptsächlich genutzt werden.