per Mail teilen

Als Nikolaus verkleidete Motorradfahrer sammeln am Sonntag in der Pfalz wieder Spenden für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. Wegen der Corona-Pandemie sind die Motorradfahrer nach eigenen Angaben aber nicht im Konvoi sondern einzeln oder zu zweit unterwegs.

Durch fast 30 Gemeinden im Raum Speyer, Neustadt, Landau und Germersheim wollen die Motorrad-Nikoläuse fahren. Die genaue Route wollen die Organisatoren vorab nicht verraten. „Es ist ein Spagat in diesem Jahr“, sagte einer der Verantwortlichen wörtlich. Mit den Fahrten sollen einerseits Spenden gesammelt werden, andererseits müssen Menschenansammlungen wegen Corona vermieden werden. Deshalb bitten die Motorrad-Nikoläuse darum, die Spenden direkt auf das Konto des Kinderhospizes Sterntaler zu überweisen. Im vergangenen Jahr seien rund 53 000 Euro zusammengekommen. Gemäß der Coronaregeln werden die Nikoläuse morgen Säcke mit Geschenken an Senioren- und Kinderheime in der Pfalz verteilen.