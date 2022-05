Geldspenden für Ukraine-Geflüchtete aufgebraucht

per Mail teilen

Die Speyerer Bevölkerung hat nach Angaben der Stadt, bisher 88.000 Euro für Geflüchtete aus der Ukraine gespendet. Das Geld sei verwendet worden, um die Unterkunft der Menschen in Speyer zu finanzieren, und um z. B. Möbel und Elektrogeräte zu beschaffen. Inzwischen seien die Geldspenden nahezu aufgebraucht, teilt die Speyerer Sozialdezernentin mit und ruft dazu auf, gerne weiterhin zu spenden. Zur Zeit sind 350 Personen aus der Ukraine in Speyer untergekommen, 98 davon in städtischen Gemeinschaftsunterkünften.