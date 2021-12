Zoo-Spendenaktion: Mehr Platz für afrikanische Tiere

per Mail teilen

Der Landauer Zoo will mehr Platz schaffen für seine afrikanischen Tiere. Der Freundeskreis des Zoos will deshalb Spenden dafür einsammeln. Die Pläne sehen vor die bestehende Afrika-Anlage im Landauer Zoo um knapp 600 Quadratmeter zu erweitern. Dort sind seltene Hartmann-Bergzebras, Streifengnus und kleinere Gazellenarten untergebracht. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist mit der Erweiterung auch ein spezielles Lern- und Erlebnisangebot für Kinder vorgesehen. Rund 360.000 Euro soll der Umbau kosten. Daher startet der Freundeskreis des Zoos nun eine Spenden-Aktion für das Projekt. Jeder Interessierte kann dabei ein Stück der Afrika-Anlage erwerben und so zum symbolischen Miteigentümer werden. Bereits 2004 konnte durch die Unterstützung des Landauer Zoofreundeskreises die Anlage für afrikanische Huftiere neu eingerichtet werden.