Nach der Messerattacke von Ludwigshafen-Oggersheim haben viele Menschen Geld für die Hinterbliebenen gespendet. Für heftige Kritik sorgt, dass die Ex-Partnerin des mutmaßlichen Angreifers auch mehr als 5.000 Euro bekam.

Die Fraktion Grünes Forum und Piraten in Ludwigshafen hat beantragt, die Spenden nach dem Messerangriff im Oktober neu zu verteilen. Am Montag soll der Bauausschuss im Stadtrat Ludwigshafen über den Antrag entscheiden.

Mehr als 5.000 Euro für die Ex-Partnerin

Die 22.500-Euro-Spende war Ende Januar zu gleichen Teilen an die zwei Familien der getöteten Männer, an den Mann, der die Attacke überlebte, sowie an die Ex-Lebensgefährtin des mutmaßlichen Täters ausgezahlt worden. Damit bekam die Ex-Freundin mehr als 5.000 Euro aus der Spendenkasse.

Dafür gab es massive Kritik aus der Lokalpolitik, aber auch von Spendern. Die Stadtratsfraktion "Bürger für Ludwigshafen" etwa kritisierte die Spendenaufteilung. Es sei ein "Skandal", der Ex-Partnerin des mutmaßlichen Täters genauso viel Geld zu geben, wie den Hinterbliebenen der Toten und dem Opfer, das in einem Drogeriemarkt lebensgefährlich verletzt wurde.

Das jüngste Opfer war 20 jahre alt SWR

Wer ist für Spendenvergabe zuständig?

Der Bauausschuss ist in Ludwigshafen für die Verteilung von Spenden zuständig. Dies hatte die Stadt so festgelegt. Hintergrund dafür ist, dass Bürgerinnen und Bürger häufig der Stadt Bauwerke spenden, z. B. ein Kinderrutsche auf dem Spielplatz, Parkbänke oder gar ein Haus. Und die Mitglieder des Ausschusses hatten dem Vorschlag der Stadt, die 22.500 Euro auf vier Gruppen zu verteilen, in nicht-öffentlicher Sitzung zugestimmt.

Ein Sprecher der Linksfraktion hat sich unterdessen für seine Zustimmung entschuldigt. Bei der Marathonsitzung im Ausschuss sei er am Ende nicht mehr konzentriert gewesen und hätte daher den Vorschlag durchgewunken. Inzwischen halte er seine Entscheidung für falsch. Die Rolle der Ex-Partnerin des mutmaßlichen Täters sei unklar.

Hintergrund: Tödliche Messerattacke in Oggersheim Bei dem Messerangriff am 18. Oktober 2022 in Ludwigshafen-Ogersheim starben zwei Männer, 20 und 35 Jahre alt. Die beiden Handwerker wurden in einem Wohngebiet niedergestochen. Nach der Attacke griff der mutmaßliche Täter auch einen Kunden in einem Drogeriemarkt mit dem Messer an. Der 27-Jährige wurde schwerverletzt. Die drei Opfer und der mutmaßliche Täter kannten sich nicht. Der Angreifer soll ein 26 Jahre alter Mann aus Somalia sein, der sich seit dem 10. Februar wegen Mordes vor dem Landgericht Frankenthal verantworten muss.

Stadtverwaltung: Auch Frau in schwierige Situation geraten

Unterdessen hat die Frau beim Frankenthaler Mordprozess per Videokonferenz ausgesagt. Sie berichtete Übergriffen des Angeklagten auch auf sie und von seinen psychischen Problemen. Sie hatte sich von dem Mann aus Somalia getrennt.

Aus Sicht der Stadt Ludwigshafen war auch die Ex-Lebensgefährtin in eine "existenziell schwierige Situation" geraten und habe aus ihrer Wohnung im Stadtteil Oggersheim ausziehen müssen. Ihr wegen Mordes angeklagter Ex-Partner hatte einem Opfer den Arm abgetrennt und auf den Balkon der Frau geworfen.

Kritik auch von den Spendern

Einer der 190 Spender, nämlich Christoph Hinkel, der selber in Oggersheim lebt, räumt das auch durchaus ein:"Natürlich ist die Frau auch Opfer, keine Frage", sagte er dem SWR. Aber der Spendenaufruf der Stadt habe nun mal nur die "Hinterbliebenen der Opfer" genannt und von daher fühlt er sich nun getäuscht.

Anfang März habe er eine entsprechende Kritik-Mail an Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) geschickt. "Sachlich in der Form" wie Christoph Hinkel betont. Nur zwei Tage später habe ihn der Persönliche Referent der Oberbürgermeisterin angerufen. Der habe ihm sinngemäß am Telefon mitgeteilt, die Stadt habe einen Fehler bei der Spendenaufteilung gemacht und wolle das möglicherweise korrigieren.

Spender behält sich Klage vor

Ein Ausschussmitglied vom "Grünen Forum und Piraten" hat für die Sitzung am Montag im nicht-öffentlichen Teil beantragt, dass das Spendengeld für die Frau auf die anderen Empfänger verteilt wird. Spender Christoph Hinkel begrüßt das. Sollte aber der Ausschuss nicht in seinem Sinne entscheiden, überlegt er, gegen die bisherige Spendenaufteilung Klage einzureichen und vor das Neustadter Verwaltungsgericht zu ziehen.