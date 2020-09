per Mail teilen

Die SPD lässt ab Montag einen Bus als mobiles Quartierbüro durch Rheinland-Pfalz rollen. Zweimal im Monat kommt er nach Frankenthal und nach Germersheim. Vorbild des Busses ist das fest eingerichtete Quartierbüro in der Ludwigshafener Gartenstadt. Es besteht seit 2018. Die SPD will damit in ihren Hochburgen den Wählern eine Anlaufstelle bieten.