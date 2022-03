Die Garten- und Baumarktkette Hornbach hat am Vormittag offiziell mit dem Bau eines neuen Logistikzentrums im südpfälzischen Essingen begonnen. Dort will das Unternehmen 25 Millionen Euro investieren.

Offizieller Spatenstich für das neue Logistikzentrum von Hornbach in Essingen Quelle: Hornbach

Am Dienstag war offizieller Spatenstich für das neue Logistikzentrum der Baumarktkette. Direkt gegenüber von bereits bestehenden Logistikhallen in Essingen (Kreis Südliche Weinstraße) sollen zwei neue Hallen gebaut werden. Dort will das Unternehmen vor allem Lang- und Sperrgüter lagern. Als Beispiel nennt Hornbach besonders große Artikel wie Arbeitsplatten mit einer Länge von fünf Metern. Die Produkte sollen in Essingen angeliefert und dann an Märkte in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz verteilt werden.

Ökologische Komponenten geplant

Das Unternehmen plant nach eigenen Angaben die Hallendächer zu begrünen und Photovoltaik-Anlagen zu installieren. Mit diesen solle der Strombedarf des neuen Logistikzentrums weitgehend gedeckt werden. Die Grünfläche rund um das Gebäude soll mit Regenwasser aus Zisternen bewässert werden.

So soll es aussehen, das neue Hornbach Logistik-Zentrum in Essingen Hornbach

In etwa einem Jahr sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Mehr Arbeitsplätze bei Hornbach in Essingen

Für das Logistikzentrum will das Unternehmen auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Die Bewerbungsphase laufe bereits.

Hornbach hat seinen Sitz in Bornheim in der Südpfalz und betreibt rund 160 Märkte sowie Onlineshops in Deutschland und Europa.