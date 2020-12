Im Zuge einer Umstrukturierung schließt die Sparkasse Vorderpfalz zehn Standorte zwischen Ludwigshafen und Speyer. Dafür werde die Servicezeit an einigen verbleibenden Standorten verlängert, teilt die Sparkasse mit. Erste Schließungen gibt es ab dem 7. September, zum Beispiel in Harthausen. In sieben weiteren Filialen solle es bald nur noch Geldautomaten geben. Als Grund für die Schließungen gibt die Sparkasse an, dass immer mehr Kunden ihre Finanzen online regeln und weniger in die Filialen vor Ort kommen.