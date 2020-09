Insgesamt 17 Sparkassen-Filialen in der Vorderpfalz werden in den nächsten drei Jahren geschlossen oder umgebaut. Ab Montag gibt es die Sparkasse in Harthausen nicht mehr.

An zwei Standorten in Ludwigshafen, in der Rheingalerie und im Rathaus-Center, und in einer Geschäftsstelle in Schifferstadt können außerdem von nun an nur noch die Bankautomaten genutzt werden. Laut Sparkasse Vorderpfalz werden zum ersten Oktober auch die Filialen in Speyer, Waldsee und Römerberg nur noch einen Bankautomaten bieten. Gleichzeitig werden zum 1. Oktober auch die Automaten-Filialen in Rödersheim-Gronau und Beindersheim geschlossen.

Sobald der Sparkassen-Standort in Dannstadt-Schauernheim wieder genutzt werden kann, soll auch die Selbstbedienungs-Filiale in Fußgönheim geschlossen werden. Unbekannte hatten in der Filiale in Dannstadt-Schauernheim Anfang August zwei Geldautomaten gesprengt.

Kunden bleiben zunehmend weg

Außerdem sollen in Ludwigshafen ab dem kommenden Jahr Geschäftsstellen zusammengelegt werden. Die Sparkasse schließt nach eigenen Angaben einzelne Filialen, weil immer mehr Menschen ihre Finanzen online regeln und nicht mehr in die Filialen vor Ort kommen.