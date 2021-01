Die Umstrukturierung bei der Sparkasse Vorderpfalz geht auch 2021 weiter. Nach Angaben der Bank werden ab April weitere Standorte geschlossen oder zusammengelegt. Nach Angaben der Sparkasse Vorderpfalz sollen unter anderem die Selbstbedienungsstandorte mit Geld-und Überweisungsautomaten am Berliner Platz und in der Walzmühle in Ludwigshafen schließen. Dafür werde ein neuer Standort im benachbarten Faktorhaus geschaffen. Bereits im September und Oktober 2020 hatte die Sparkasse mehrere Filialen geschlossen-etwa in Harthausen und in Schifferstadt. Als Grund gibt die Bank an, dass immer mehr Kunden ihre Bankgeschäfte im Internet erledigen. Aus diesem Grund schließt auch die Sparkasse Rhein-Haardt 2021 mehrere Filialen unter anderem in Ebertsheim und Frankenthal.