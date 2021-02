Die Spargelbauern in der Pfalz bereiten ihre Betriebe derzeit bei idealen Wetterbedingungen auf den Saisonstart vor. Unter wärmenden Folientunneln wachsen schon die ersten Spargeltriebe.

Bei etwa 10 Grad im Boden beginnt das Spargelwachstum, sagte Gemüsebauexperte Joachim Ziegler vom DLR in Neustadt. Dieses Jahr könnte es rasant losgehen, da ein frostiger Winter den Spargel erfahrungsgemäß zu mehr Wachstum anrege. Bis zur Ernte werden aber noch ein paar Wochen vergehen, so die Prognose. Bleibt ein weiterer Kälteeinbruch aus, könnte die Spargel-Saison in der dritten Märzwoche beginnen, sagte Ziegler. Landwirte in der Vorderpfalz hoffen außerdem auf eine problemlose Anreise der Erntehelfer. Bisher sehe alles recht entspannt aus, berichtete ein Spargelbauer. Er will dann Saisonarbeitskräfte direkt auf dem Hof auf Corona testen lassen.