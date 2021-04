Auf einem Pfälzer Spargel-und Erdbeerhof in Eisenberg helfen 200 Saisonarbeiter aus Rumänien bei der Ernte. Wie läuft das in Corona-Zeiten?

Auf dem Erlenhof werden bis zur Hauptsaison 200 Mitarbeiter tätig sein. SWR

Alexander Seiler ist Geschäftsführer auf dem Erlenhof in Eisenberg (Donnersbergkreis) - er kontrolliert die Arbeiten in den Erdbeergewächshäusern. Drei Frauen aus Rumänien säubern die Erdbeerpflanzen von verwelkten Blättern. Sie "putzen" die Erdbeeren, wie es der Geschäftsführer nennt. Da sie bei dieser Arbeit recht nah bei einander stehen, tragen sie alle eine medizinische Maske.

Sicherheit geht über alles auf den Feldern in Eisenberg

Sicherheit sei das oberste Gebot auf dem Hof, sagt Seiler – schon bei der Ankunft der Erntehelfer. Zuhause in Rumänien haben die Helfer einen Corona-Test gemacht. Sie reisen entweder in Kleinstgruppen mit dem Auto oder in kleinen Bussen an. Auf dem Erlenhof in Eisenberg angekommen, müssen sie fünf Tage in Arbeitsquarantäne. Das heißt, sie dürfen ihr Zimmer fünf Tage nur für die Arbeit auf dem Feld verlassen - wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen. Danach werden sie wieder auf Corona getestet. Erst dann ist den Saisonarbeitern zum Beispiel auch ein Einkauf im Supermarkt erlaubt.

Gruppen dürfen sich auf dem Erlenhof nicht "mischen"

Trotz der fünftägigen Quarantäne bleiben die Erntehelfer die ganze Saison nur mit den Kollegen zusammen, mit denen sie auch angekommen sind. Sie bilden eine Gruppe von maximal 20 Personen, sagt Seiler.

Bis zu 200 Saisonarbeiter helfen dieses Jahr auf dem Erlenhof bei der Ernte mit. Zu zweit teilen sie sich ein Zimmer, das in einem Container untergebracht ist. SWR

Immer zu zweit teilen sich die Saisonarbeiter auf dem Erlenhof ein Zimmer, das in einem Container untergebracht ist. Zudem teilt sich die Gruppe ein Bad mit mehreren Duschkabinen, WCs und eine Großküche.

Selbst auf dem Weg zur Arbeit in Eisenberg getrennt

Auch auf dem Weg zu den Feldern, so Seiler, gebe es strenge Regeln: Die Gruppen der Saisonarbeiter dürfen sich nicht mischen. "Früher haben wir die Arbeitskräfte mit großen Bussen zu den Feldern gefahren. Jetzt haben wir dutzende von Mietautos für den Arbeitsweg angeschafft," erklärt er. Am Ende jeder Erdbeer- oder Spargelfeldreihe steht ein mobiles WC. Denn auch auf dem Weg zum stillen Örtchen sollen sich die Gruppen nicht begegnen.

Enormer Arbeitsaufwand – aber Sicherheit, die nötig ist

"Das ist einerseits alles sehr kompliziert. Auf der anderen Seite geschieht dies zu unserem Schutz, zum Schutz der Mitarbeiter, damit diese gesund bleiben. Aber auch zum Schutz des Betriebes. Sollte wider Erwarten doch mal jemand Corona positiv sein, dann ist nur die betroffene Arbeitsgruppe in Quarantäne und nicht der ganze Betrieb", so Seiler. Deshalb dürfen die Saisonarbeiter auch nicht gemeinsam in der neu gebauten Kantine essen. Vier Mitarbeiter kochen täglich frisch für die Saisonkräfte und bringen die Mahlzeiten sozusagen direkt vor die Tür. Die Erntehelfer essen dann auf ihren Zimmern.

Teure Sicherheitsmaßnahmen, genug Personal

Neue Großküchen für die einzelnen Arbeitsgruppen, neue Duschanlagen, dutzende von Mietautos, Desinfektionsspender überall auf dem Hof, Corona-Tests - das kostet Geld. Zwischen 70.000 und 100.000 Euro, schätzt Alexander Seiler, wird der Betrieb bis zum Ende der Saison für den Mitarbeiter- und Betriebsschutz in die Hand genommen haben. Doch zu diesen Investitionen gebe es keine Alternative. Die Maßnahmen machten es überhaupt erst möglich, dass Saisonarbeiter während der Corona-Pandemie auf den Erdbeer- und Spargelfeldern arbeiteten.

Sicherheit ist das oberste Gebot bei der Ernte auf dem Erlenhof in Eisenberg während Corona. SWR

Denn zumindest ein Problem gibt es in diesem Corona-Jahr nicht: Personalmangel. Auf dem Erlenhof werden bis zur Hauptsaison 200 Mitarbeiter tätig sein. Und auch der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz bestätigt: Die Landwirtschaftsbetriebe in der Pfalz sind gut mit Saisonarbeitern ausgestattet - trotz Corona.