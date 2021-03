In Weisenheim am Sand (Kreis Bad Dürkheim) auf dem Hof von Andreas Eberhard konnte bereits seit Mittwoch Spargel gestochen werden. Eigentlich hatten Prognosen DLR (vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz) damit gerechnet, dass es erst am Wochenende soweit wäre.

Hoffnung auf Sonne: Wetter hält Spargelernte aktuell geringer

Am Anfang werden es noch nicht so große Mengen sein, so Gemüsebauexperte Joachim Ziegler vom DLR. Dafür müsse man sich in diesem Jahr keine Sorge um die Erntehelfer machen, es seien genug da. Im letzten Jahr konnten viele ausländische Erntehelfer zur Spargelernte nicht nach Deutschland kommen.

Sollte das Wetter sich verbessern und die Sonne wieder mer zu scheinen beginnen, kann auf den Spargelhöfen dann auch mehr geerntet werden. Dann ist Spargelbauer Andreas Eberhard sicher, bis Ostern alle mit Spargel versorgen zu können.