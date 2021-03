per Mail teilen

Die Spargelbauern in der Vorder- und Südpfalz bereiten sich auf den Saisonstart vor. Gemüsebauexperte Joachim Ziegler vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz in Neustadt rechnet damit, dass die Bauern nächstes Wochenende den ersten Spargel stechen können. Die Menge werde am Anfang sehr gering sein. Der Spargel brauche vor allem mehr Sonne. Wieviel der Spargel kosten werde, sei unklar, sagte ein Sprecher des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd. Entscheidend sei, ob die Gastronomie wieder öffnen dürfe und wieviel Spargel geerntet werden könne. Saisonhelfer werde es genug geben. Im vergangenen Jahr durften viele ausländische Arbeitskräfte wegen Corona nicht einreisen.