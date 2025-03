Vor fast zwei Wochen wurde der erste Pfälzer Spargel gestochen. Langsam steigt die Erntemenge. Aber sinken jetzt auch die Preise? Wir haben uns mal in der Pfalz umgehört.

Spargellust - Sonnenstunden - Erntemenge: Vereinfacht gesagt, entsteht aus diesen drei "Zutaten" ein wichtiger Wert für die Verbraucher: Der Preis! Denn je nach der Zahl der Sonnenstunden steigt die Menge. Dadurch sinkt der Preis. Durch die Sonne steigt aber auch die Lust auf Spargel - nicht nur bei den pfälzischen Kunden und damit steigt die Nachfrage und damit der Preis.

Sonne gibt dem Spargel Schub und steigert die Mengen

"Am Donnerstag und am Freitag da gibt es nochmal einen Schub durch die Sonne", verspricht Ludger Aldenhoff vom Beratungsdienst Spargel und Erdbeeren e.V in Haßloch. Er berät rund 100 Spargelbauern in Deutschland und Österreich.

Für Pfälzer Spargel muss man derzeit zwischen 8 und 22 Euro pro Kilo bezahlen. Die Mengen sollen steigen. picture alliance / dpa | Fredrik von Erichsen

Zum Preis sagt der Experte: "Im Vergleich zu 2024 gibt es keine erkennbaren Preissteigerungen." Allerdings habe jeder Bauer seine eigene Sortierung und sein eigenes Preisgefüge. "Das erschwert Preisvergleiche", sagt Ludger Aldenhoff. Die Stangenqualität sehe gut aus, da es 2024 für die Pflanzen feucht genug gewesen sei.

Sarah Schreiber vom Spargelhof Dirk Schreiber in Gerolsheim versichert: "Der Geschmack ist sehr gut." Im Vergleich zum Vorjahr habe die Ernte dort acht Tage später begonnen.

Bis zu 20 Euro pro Kilo Spargel in Gerolsheim

Die Preise für das Kilo liegen zwischen 10 und 20 Euro - je nach Qualität. "Wir haben noch moderate Mengen - es wird aber täglich mehr", sagt Sarah Schreiber dem SWR.

Die Ernte-Menge und die Lust auf Spargel: Beides spielt beim Preis eine Rolle. picture alliance / Arne Dedert/dpa | Arne Dedert

"Die Sonne steigert die Spargellust und da freuen uns drauf", berichtet Tim Ballreich, Chef des Martinshofs in Dudenhofen. Dort kostet das Kilo Spargel zwischen 8 und 19,50 Euro. "Die für 8 Euro sind aber genauso lecker," versichert der Chef.

Wir erwarten keine Mengen-Explosion

Tim Ballreich erwartet in den nächsten Tagen "keine Mengen-Explosion". Und deshalb werde man in Dudenhofen "nicht gleich die Preise halbieren.“ Derzeit würden 800 Kilo am Tag geerntet.

Beim Spargelhof Eberhardt in Weisenheim am Sand wird derzeit etwa die doppelte Menge am Tag gestochen. Und zwar zwei Tonnen am Tag. "Nächste Woche werden es wohl zehn Tonnen täglich", schätzt der Chef des Hofs, Andreas Eberhardt. "Sobald die Menge mehr wird, geht der Preis zurück", sagt Eberhardt dem SWR am Telefon.

Der Preis für Pfälzer Spargel sinkt, wenn die Ernte-Menge steigt. Derzeit kostet das Kilo bis zu 22 Euro. picture alliance / Fabian Sommer/dpa | Fabian Sommer

In seinem Hofladen kostet das Kilo zwischen 8 und 22 Euro. "Um die 15 Euro bekommt man schon einen schönen Spargel", verspricht Andreas Eberhardt. Und: "Der Krumme wird auf dem Teller wieder grad."

Der Kunde macht den Markt

Zur Preisentwicklung sagt der Spargelbauer aus Weisenheim am Sand: "Der Kunde macht den Markt." Sprich: Die Lust auf Spargel lässt den Preis steigen.

Und dabei spielt, wie schon erwähnt, die Sonne eine Doppelrolle: Sie steigert die Spargel-Lust UND die Spargel-Menge. Und aus diesem Mix entwickelt sich dann der Preis.