Sozialpass vorerst gestoppt

Der Sozialpass für Landau liegt erst einmal Eis. Die Stadtverwaltung wird laut Oberbürgermeister Thomas Hirsch vorerst nicht weiter an dem Projekt arbeiten. Und das, obwohl der Stadtrat dem Sozialticket, mit dem Geringverdienende Vergünstigungen bekommen sollen, zugestimmt hat. Er ziehe nun die Notbremse, so Hirsch. Schon jetzt gingen fast die Hälfte der Aufwendungen im städtischen Haushalt in den Bereich Jugend und Soziales. Und es liege kein Konzept auf dem Tisch, wie der „Landau-Pass“ finanziert werden könnte.