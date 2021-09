per Mail teilen

Der Sozialausschuss der Stadt Ludwigshafen befasst sich am Donnerstagnachmittag mit den Themen Wohnraum-Sicherung und dem sozialen Wohnraum in der Stadt. Darüber hinaus wird der aktuelle Sachstandsbericht Asyl vorgestellt. Die Ausschuss-Sitzung ist nach wie vor rein digital. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die die Sitzung verfolgen wollen, müssen sich nach Angaben der Verwaltung dazu in den Stadtratssaal im Rathaus begeben. Dort sei ein Livestream möglich.