Hohe Energiepreise werden in der Pfalz Probleme machen

Teurer Strom, Gas, hohe Benzinpreis: Die Energiekosten steigen enorm. Experten aus der Pfalz rechnen mit großen Problemen - für alle, nicht nur für Menschen mit geringem Einkommen.

Noch herrscht Ruhe an der Beratungsfront. Aber Sandra Jung-Köhler von der Beratungsstelle "Haus der Diakonie" in Ludwigshafen ist sicher, dass schon in wenigen Wochen viele Menschen zu ihr kommen werden, weil sie die Heizkosten nicht bezahlen können. Das werde nicht nur Geringverdiener treffen, sondern die breite Bevölkerung, sagt sie. Vielen Verbrauchern würde dann sicherlich der Strom abgestellt.

"Wir sind gespannt ob sich dadurch neues Klientel für uns ergibt und wie viele Ratsuchende sich tatsächlich an uns wenden werden. Wir gehen davon aus, dass es zu höherer Verschuldung bei den Energieanbietern kommen wird. Vielleicht auch mehrfach zur Unterbrechung der Energieversorgung."

Auch die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di fürchtet, dass durch die hohen Energiepreise Probleme auf viele Menschen in der Pfalz zukommen, die Strom- oder Gasrechnung zu bezahlen - auch auf die sogenannte Mittelschicht.

Energieversorger kündigen den Kunden

Einige Energieversorger hätten ihren Kunden schon steigende Kosten für Energiepreise angekündigt, sagt Sabine Schunck, stellvertretende Geschäftsführerin der Gewerkschaft ver.di in der Pfalz. Einige haben sogar vorzeitig Verträge gekündigt - was rechtswidrig sei, melden verschiedene Verbraucherzentralen. Dennoch: Die Preise werden wahrscheinlich flächendeckend angehoben werden. Auch tanken ist teurer geworden. Darunter werden bald nach Einschätzung Schunks viele Pendler leiden.

"Die Benzinpreise steigen ins Unermessliche aktuell. Sie waren seit 2012 noch nie so hoch. Auch Bahnfahrten sind sehr teuer geworden."

Gezwungenermaßen Energie sparen

ver.di-Gewerkschafterin Schunck geht davon aus, dass auch in der Pfalz noch mehr Menschen an allen Ecken und Enden werden sparen müssen: Sie werden Heizungen runterdrehen und eher einen zweiten Pulli anziehen und auf dem Sofa werde es eine weitere Decke geben. Vor allem denjenigen, die zur Miete wohnen, wird möglicherweise erst im kommenden Jahr die Steigerung der Energiepreise auffallen: Dann, wenn die Nebenkostenabrechnung oder die Stromrechnung ins Haus flattert.

Sparen an Lebensqualität

Sie schätzt auch, dass Menschen an der Qualität ihres Essens sparen werden, es wird weniger Geld für Besuche von kulturellen Veranstaltungen oder Freizeitparks ausgeben. Und sie erzählt, dass Arbeitnehmer ihr Weihnachtsgeld, statt es für Geschenke auszugeben, sparen - damit sie im Januar ihre Rechnungen bezahlen können.

Nach günstigerem Energie-Anbieter erkundigen

Sandra Jung-Köhler vom Haus der Diakonie rät dazu, schon jetzt aktiv zu werden und sich zu erkundigen, wer zur Zeit günstigen Strom- oder Gas anbietet. Einfach im Vertrag zu bleiben, könne teuer werden.