Die Kontaktverfolgung war für die Gesundheitsämter bislang eine große Herausforderung. Mit einer bundesweit einheitlichen Software soll das bald leichter sein.

Die neue Software zur digitalen Kontaktnachverfolgung, Sormas, soll bis Ende des Monats von allen pfälzischen Gesundheitsämtern genutzt werden. Das hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mitgeteilt.

Alle 24 Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz würden bereits über die neue Software verfügen. Bis Ende der Woche sollen dann auch alle Schulungen für die Mitarbeiter abgeschlossen sein.

Positive Erfahrungen mit Sormas

Das Gesundheitsamt des Kreises Bad Dürkheim arbeitet bereits seit einigen Wochen mit der neuen Software. Nach Angaben einer Kreissprecherin haben die Mitarbeiter bisher gute Erfahrungen damit gemacht. Auch in der Kreisverwaltung in Germersheim seien bereits alle Mitarbeiter geschult worden. Ab Mai sollen sie dann mit dem neuen System arbeiten können.

Das Gesundheitsamt Südliche Weinstraße hingegen stehe noch am Beginn der Schulungen. Hier hätten erst einige Mitarbeiter begonnen, mit der neuen Software zu arbeiten.

Noch vergangenen Herbst war in vielen Gesundheitsämtern der Austausch der Daten nur per Fax vorgenommen worden.

Kontakte sollen schneller ermittelt werden

Mit Hilfe von Sormas können die Gesundheitsämter ihre Daten zukünftig untereinander austauschen. Dadurch könne schneller und einfacher nachvollzogen werden, wo genau sich die Menschen mit dem Corona-Virus anstecken. Auch Kontaktpersonen, die nicht in die Zuständigkeit des Gesundheitsamtes der infizierten Person fallen, könnten so schneller an das für sie zuständige Amt weitergeleitet werden.

Luca-App in Sormas integriert

Wie die Sprecherin des Kreises Bad Dürkheim weiter mitteilte, ist auch die Luca-App an das neue System angeschlossen. Wenn der Nutzer der App seine Daten an das Gesundheitsamt freigibt, könnten diese zukünftig direkt in Sormas integriert werden. Dadurch könne wertvolle Zeit bei der Kontaktnachverfolgung gewonnen werden.