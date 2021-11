Sonderimpfaktion beim Roten Kreuz

In Offenbach an der Queich im Kreis Südliche Weinstraße, findet am Dienstag eine Sonderimpfaktion des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes und der Kreiswasserwacht statt. In der Turn- und Festhalle werden nach Angaben der Kreisverwaltung von 17 bis 22 Uhr Erst-, Zweit- und Drittimpfungen gegen Corona angeboten. Weitere Impftermine des DRK seien geplant. Zudem sind ab Mittwoch wieder die Impfbusse des Landes im Kreis Südliche Weinstraße unterwegs. Sie machen Station in Landau, Bad Bergzabern, Ebenkoben, Billigheim-Ingenheim und Albersweiler.