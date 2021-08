In Frankenthal sind in den kommenden Tagen und Wochen weitere Sonderimpfaktionen geplant. Am Freitag wird nach Angaben der Stadtverwaltung im Impfzentrum ein sogenanntes Late Night-Impfen angeboten - von 15 Uhr bis 23 Uhr. Am 22.8. gebe es ab 10 Uhr Impfangebote für Menschen ab 12 Jahren ohne vorherigen Termin. Minderjährige müssten zusammen mit ihren Eltern erscheinen. Außerdem können laut Stadtverwaltung diesen Monat alle Menschen, die noch nicht geimpft sind, ohne Termin ins Impfzentrum kommen, um sich impfen zu lassen. Zusätzlich mache am kommenden Donnerstag auch der Landes-Impfbus in Frankenthal Station.