In den Impfzentren in der Vorder- und Südpfalz beginnen ab dem heutigen Samstag wieder mehrere Sonder-Impfaktionen. Erwachsene ab 18 Jahren können ohne Termin und Anmeldung ins jeweilige Impfzentrum kommen.

Das Impfzentrum des Rhein-Pfalz-Kreises in Schifferstadt lädt nach Angaben der Kreisverwaltung heute auch Menschen zu einer Impfung ein, die nicht im Landkreis leben. Verabreicht wird der Wirkstoff Johnson & Johnson, bei dem eine einmalige Impfung genügt. Am kommenden Dienstag und Mittwoch findet in Ludwigshafen in der Walzmühle eine Sonderimpfaktion statt. Erwachsene, die in Ludwigshafen wohnen oder arbeiten, können sich ohne Termin impfen lassen. Am kommenden Donnerstag bieten die Impfzentren in Bad Dürkheim und Wörth einen Corona-Schutz mit dem Wirkstoff Biontech an. In Frankenthal ist am kommenden Samstag (24.7.) eine Sonderimpfaktion geplant. Der verfügbare Biontech-Impfstoff reiche für insgesamt 200 Menschen.