An der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen beginnt am Mittwoch eine Sonderimpfaktion für Studierende und junge Erwachsene. Bislang haben sich nur wenige angemeldet.

Die Impfaktion begann am Vormittag ab 9 Uhr an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Es handelt sich um eine Sonderimpfaktion für Studierende und andere junge Menschen. Nach Angaben eines Hochschul-Sprechers hat das Land der Hochschule 5.000 Impfdosen bereitgestellt. Im Hochschulgebäude wurde kurzfristig ein Impfzentrum eingerichtet. SWR Die Hochschule hatte nur 6 Tage Zeit die Impfstraße im Hochschule-Gebäude einzurichten. Zusammen mit dem DRK (Deutschen Roten Kreuz) und 60 freiwilligen Helfern. Hochschul-Sprecher Pascal Mayer spricht von einer "Hauruck-Aktion". 260 von 5.000 Impfterminen vergeben Bislang gibt es erst 260 Terminbuchungen, so der Hochschul-Sprecher - bei insgesamt 4.500 Studierenden. Er gehe aber davon aus, dass in den kommenden Tagen viele weitere hinzukommen. Ziel sei es, möglichst viele Impfdosen zu verabreichen. Daher habe die Hochschule auch weiterführende und berufsbildende Schulen sowie Ausbildungszentren angesprochen. Impfaktion auch für ander junge Menschen Auch junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren, die nicht studieren, etwa Auszubildende, könnten sich an der Hochschule impfen lassen. Die Erstimpfungen würden eine Woche lang täglich von 9 bis 19 Uhr angeboten, auch am Wochenende. Verabreicht wird der Wirkstoff Biontech. Mehrere junge Menschen stehen für die Impfung an der Hochschule an. SWR Sonderimpfaktion auch an Hochschule Landau Für die Sonderimpfaktion hat das Land Rheinland-Pfalz insgesamt 30.000 Impfdosen auf die sechs Hochschulen verteilt. Auch die Universität Landau hat 5.000 Impfdosen erhalten. Dort beginnt die Impfaktion am Donnerstag (7. bis 13. Juli). Auch hier können sich junge Erwachsene im Alter von 18 bis 27 Jahre impfen lassen.