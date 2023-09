Der Spätsommer zeigt sich gerade in der Pfalz von seiner sonnigsten Seite. Viele Freibäder sind schon zu, aber nicht alle. Wo man sich in der Pfalz noch abkühlen kann.

Viele Freibäder in der Pfalz haben bereits turnusmäßig die Segel gestrichen. Im Strandbad Frankenthal, im Freibad am Willersinnweiher in Ludwigshafen und auch im Freibad am Priesnitzweg in Landau beispielsweise ist die Saison schon wieder vorbei. In Landau gilt das aber nur für Zweibeiner. Am kommenden Samstag gibt es hier nämlich noch das traditionelle Hundeschwimmen. Und das ist nicht nur für Hunde und deren Besitzer ein Spektakel. Jeder, der sehen will, wie ein behaarter Vierbeiner mit Anlauf vom Einer springt, sollte da vorbeikommen.

Diese Freibäder in der Pfalz haben noch offen

Einige Freibäder im Landkreis Südliche Weinstraße haben aber noch länger geöffnet: Das Freibad Edesheim schließt am Samstag, den 9.9. und das Kalmitbad in Maikammer am Sonntag, den 10.9..

Und dann gibt es noch einige Freibäder, die einen besonders langen Atem haben: Im Waldschwimmbad in Kandel ist es noch bis Samstag, den 16.9. und im Badepark Wörth (beide im Landkreis Germersheim) bis zum 17.9 möglich, unter freiem Himmel zu schwimmen. Ja und das Trifelsbad in Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) setzt da noch eins obendrauf: Hier endet die Saison erst am 30. September.

Queichtalbad feiert Ende der Saison - freier Eintritt

Das Queichtalbad in Offenbach (Kreis Südliche Weinstraße) feiert den Abschluss der diesjährigen Freibadsaison: Dort steigt am Samstag, den 16.9., ein Familienfest mit Riesenrutsche, Wassererlebnisburg, vielen Spielen für Klein und Groß sowie Mitmachkursen und eine "Fitnass-Challenge" der Rettungsschwimmer des DLRG. Das Ganze bei freiem Eintritt.

Luftaufnahme vom Queichtalbad in Offenbach im Kreis Südliche Weinstraße. Verbandsgemeinde Offenbach

Und dann sind da noch die Baggerseen in der Pfalz...

Ja und wer das Schwimmen und Sonnenbaden in der freien Natur bevorzugt und dabei in Kauf nimmt, dass keine Badeaufsicht am Beckenrand ist, der kann natürlich auf die zahlreichen Baggerseen in der Vorder- und Südpfalz ausweichen.

Um nur einige Beispiele toller Badeseen zu nennen: Da sind im Rhein-Pfalz-Kreis der Silbersee in Bobenheim-Roxheim, der nach der Sperrung wegen einer unterirdischen Abbruchkante nun wieder frei gegeben ist, der Lambsheimer Weiher mit legendärer Beach Bar und der Mechtersheimer Weiher bei Römerberg, ebenfalls mit Beach Bar und abendlichem Programm. Ja und ein kleiner, aber feiner See ist auch er Niederwiesenweiher bei Böhl-Iggelheim.

In Frankenthaler Strandbad gibt es natürlich auch den kleinen See, der ganzjährig geöffnet ist und in Speyer ist der Binsfeld See ein beliebtes Ausflugsziel.

Super Seen im Kreis Germersheim und darüber hinaus

Auch in der Südpfalz gibt es da so einiges: Angefangen bei den Sondernheimern Seen, also mehreren Seen, die im Stadtteil Germersheim-Sondernheim liegen, über den Lingenfelder See, der im Naherholungsgebiet Rheinauen liegt, bis hin zum Epple See in Neuburg am Rhein, dem äußersten Zipfel der Pfalz an der deutsch-französischen Grenze.

Kollerinsel mit Blick Richtung Otterstadt IMAGO IMAGO / agefotostock

Und wer noch auf der Pfälzer Rheinseite viel Wasser genießen will: Ein echter Geheimtipp (zumindest unter der Woche) ist der Kollersee auf der Kollerinsel hinter Otterstadt im Rhein-Pfalz-Kreis, der erstaunlicherweise bereits zu Baden-Württemberg gehört, aber wir wollen da mal nicht kleinlich sein...