In der Vorder-und Südpfalz gibt es eine große Nachfrage nach der sogenannten Sommerschule. Dabei sollen Schülerinnen und Schüler der ersten bis achten Klasse in Corona-Zeiten versäumten Unterrichtsstoffe nachholen. Alleine in Ludwigshafen haben weit über 1300 Eltern Interesse an der Sommerschule für ihre Kinder angemeldet. Das hat die Stadtverwaltung auf Anfrage mitgeteilt. Demnach soll an elf Schulen im Stadtgebiet dieses Angebot gemacht werden. Im Kreis Südliche Weinstraße sind bis jetzt mehr als 200 Kinder zur Sommerschule angemeldet. Ähnliche Zahlen meldet auch der Landkreis Germersheim. In Landau wollen etwa 300 Eltern ihre Kinder zu dem Sonderunterricht anmelden. Die Sommerschule geht auf eine Initiative des Landes zurück und findet in den letzten beiden Wochen der Sommerferien statt. Dabei unterrichten Lehramtsstudenten und pensionierte Lehrer die Schüler in den Fächern Deutsch und Mathematik.