Tourismus in der Pfalz schaut positiv in den Sommer

In Rheinland-Pfalz beginnen am Samstag die Sommerferien. Für viele Menschen beginnt die Zeit zu verreisen und Urlaub zu machen. Die Touristik schaut optimistisch in die kommenden Wochen.

Es wird ein guter Sommer. Davon geht Uta Holz vom Touristikverband Südliche Weinstraße aus. Die Hotels seien zufrieden, die Zahlen bei den Beherbergungen seien ähnlich wie im Vorjahr. Die Pfalz.Touristik in der Vorderpfalz erwartet sogar steigende Zahlen. "Wir haben in den vergangenen Jahren einen Aufwärtstrend beobachten können, der setzt sich fort", berichtet Sprecherin Lena-Sofie Schuster. Es wird immer kurzfristiger gebucht Schuster berichtet auch davon, dass sich der Trend der vergangenen Jahre fortsetze immer kurzfristiger zu buchen. Das erlebt auch das Gartenhotel Heusser in Bad Dürkheim immer stärker. Martina Berwing berichtet: "Wir erleben immer häufiger, dass die Menschen am Vortag anrufen und noch ein Zimmer für einige Tage wollen." Meist seien Gäste drei bis fünf Tage lang da, für längere Urlaube würden die Menschen eher ans Meer fahren. Gäste kommen aus der Nähe Das sieht die Pfalz.Touristik ähnlich. Viele Gäste seien auch als Tagesbesucher da. Verschiedene Seiten sprechen von 100 bis 300 Kilometer Umkreis aus dem die Gäste in die Pfalz kommen. Vor allem aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen oder Nordrhein-Westfalen kämen die Besucher. Personalsituation entspannt sich Auch in der alten Rebschule zwischen Neustadt und Landau erwarten die Betreiber einen guten Sommer. Auch wenn sie nicht alle Stellen besetzen konnten. Sonja Schäfer sagt: "Wir sind im grünen Bereich, aber wenn mehr da wären, wäre das schon schöner". Auch Uta Holz vom Verband Südliche Weinstraße sieht eine positive Entwicklung: "Die Zahl der Azubis ist deutlich gestiegen." Es habe sich nach Corona in dem Bereich erholt. Dennoch müssten gerade Gastrobetriebe immer noch teilweise ihren Service einschränken, weil Personal fehlt.