14 Bundeswehrsoldaten unterstützen ab sofort das Landesimpfzentrum in Neustadt sowie das Neustadter Gesundheitsamt. Die Soldaten einer Luftlandebrigade aus Saarlouis sollen unter anderem die Kontakte von Corona-Infizierten nachverfolgen und im Impfzentrum beim Ein- und Auschecken der Bürger helfen.

Seit Montag wird in Neustadt in zwei Schichten geimpft, und zwar von 7.30 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Bisher gab es seit der Wiedereröffnung des Zentrums am 24. November rund 11.000 Impfungen.