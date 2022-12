Neubauten in Neustadt müssen künftig Solaranlagen haben - auch Privathäuser

per Mail teilen

Der Stadtrat von Neustadt hat beschlossen, dass Bauherren künftig Solaranlagen bauen müssen. Diese Pflicht gilt für alle künftigen Neubaugebiete - auch für private Häuslebauer.

Solaranlagen sind auf Neubauten in Neustadt an der Weinstraße künftig Pflicht (Symbolfoto) dpa Bildfunk Oliver Berg

Wie die Stadt mitteilt, wird in den Bebauungsplänen, die die Stadt Neustadt künftig beschließt, die Verpflichtung für Solaranlagen festgehalten. Dasselbe soll auch gelten, wenn die Stadt ein Grundstück zum Bebauen verkauft oder wenn anderweitig städtebauliche Verträge geschlossen werden. Damit soll ein weiterer Beitrag zu den Klimaschutzzielen der Stadt Neustadt geleistet werden.

Solarpflicht nicht für bestehende Häuser

In bestehenden Baugebieten wird diese Pflicht jedoch nicht nachträglich eingeführt. Damit wird es kein Nachrüsten von bestehenden Dächern mit Solaranlagen geben. Rein rechtlich sei dies nicht möglich, heißt es von Seiten der Stadt. Für Neubauten in neu erschlossenen Gebieten gilt aber künftig: Mindestens die Hälfte der Dachfläche muss Solaranlage sein. Sollte dies technisch nicht möglich sein, sollen Alternativen zur regenerativen Energiegewinnung umgesetzt werden. In Einzelfällen sollen Ausnahmen möglich sein, etwa wenn eine Solaranlage wirtschaftlich unverhältnismäßig ist oder wenn das Dach intensiv begrünt wird.

Neubaugebiet Geinsheim - erstmals Solarpflicht

Die neue Regelung wird wohl als erstes Geinsheim treffen: Ein Stadteil außerhalb, etwa zehn Kilometer vom Ortskern Neustadt entfernt. Hier sollen auf einem bisher überwiegend als Pferdekoppel genutzten Gelände auf 1,5 Hektar Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser entstehen. Für alle Häuser werde die neue Solarpflicht gelten, so ein Sprecher der Stadt. Allerdings wurden ohnehin die meisten Bauherren mittlerweile ohnehin eine Solaranlage auf Neubauten setzen.

Solaranlagen in Landau bereits Pflicht

Die Stadt Landau war die erste Stadt in Rheinland-Pfalz, die eine Solarpflicht auch für Privatbauten eingeführt hat. Ein entsprechender Beschluss, die Bauherren zum Bau einer Solaranlage auf Neubauten in Neubaugebieten verpflichtet, wurde nach Angaben einer Sprecherin vor eineinhalb Jahren gefasst. Für gewerblich genutzte Gebäude und Hallen gilt diese Pflicht ohnehin schon für ganz Rheinland-Pfalz. Das Land hatte im September 2021 ein entsprechendes Landessolargesetz beschlossen.