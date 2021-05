per Mail teilen

Sportvereine in der Pfalz haben im vergangenen Jahr fast 260.000 Euro Corona-Soforthilfe vom Land bekommen. Das hat der Sportbund Pfalz mitgeteilt. Mit der Corona-Soforthilfe will das Land verhindern, dass Vereine Insolvenz anmelden müssen. Insgesamt hatten 87 Sportvereine aus der Pfalz 2020 Geld aus dem Hilfsprogramm beantragt, 50 Anträge wurden bislang bewilligt. Viele Sportvereine sind durch den Lockdown und die Corona-bedingten Einschränkungen in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Unter anderem weil ihnen die Einnahmen durch Dorffeste fehlen. Keine Probleme gibt es bislang mit den Mitgliederzahlen. Der Sportbund Pfalz schätzt den Rückgang auf rund drei Prozent. Das sei normal, weil beispielsweise Ältere ihre Mitgliedschaft kündigten. Wichtig sei es jetzt neue Mitglieder zu gewinnen.