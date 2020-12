per Mail teilen

Ein Sofa hat auf der Bundestraße bei Lingenfeld, im Kreis Germersheim, am Sonntag für zwei Unfälle gesorgt. Laut Polizei hatten Zeugen gemeldet, dass ein Sofa auf der Fahrbahn liegt. Als die Polizei eintraf, lagen dort nur noch Sofateile herum. Zuvor waren zwei Autofahrer über das Sofa gefahren, ihre Autos wurden beschädigt. Laut Polizei wurde aber niemand verletzt. Die Beamten konnten den Verursacher am Bahnhof in Germersheim ausfindig machen. Der Mann habe auf seinem Anhänger ein Sofa transportiert, das nicht richtig gesichert war. Gegen ihn werde ermittelt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.