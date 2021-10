So wird in der Pfalz Halloween gefeiert

Halloween ist zwar ein amerikanisches Fest, aber schon seit einigen Jahren ist der Brauch in der Pfalz nicht mehr wegzudenken. Wir geben einen Überblick, wo man sich gruseln und feiern kann.

Fast wieder im gewohnten Ausmaß kann in diesem Jahr am Sonntag Halloween gefeiert werden. Nach Angaben des Ordnungsamts in Frankenthal gelte an diesen Tagen weiterhin die aktuelle Landesverordnung zur Corona-Bekämpfung. Nach dieser dürfen sich maximal 25 Personen treffen. Geimpfte, Genese und Kinder unter zwölf Jahren sind von dieser Regel aber ausgeschlossen und werden praktisch nicht mitgezählt.

Traditionell gehen an Halloween verkleidete Kinder und Jugendliche von Haus zu Haus und fragen nach Süßigkeiten. Doch ist das in diesem Jahr sinnvoll? Wir haben uns in Ludwigshafen umgehört.

Und auch die Erwachsenen dürfen sich an Halloween verkleiden:

Grusel-Partys in Landau

Für Erwachsene findet am Sonntag in der Landauer Almhütte die „Horror Alm - Halloween Ü-30 Party“ statt. Ab 21 Uhr wird in dem „gruseligen Ambiente“ der Almhütte gefeiert. Für die Halloween-Party gilt eine 2G-Regel. Die Partygäste werden gebeten einen entsprechenden Nachweis mitzubringen und auch einen Ausweis parat zu halten.

Für alle Altersgruppen findet parallel am Sonntag im Gloria Kulturpalast ab 22 Uhr „The Night of Halloween“ statt. Auch diese Party ist eine reine 2G-Veranstaltung. Der Vorverkauf ist beendet, aber an der Abendkasse gibt es laut Veranstalter noch Tickets.

Die Deko spielt an Halloween eine große Rolle SWR

Partys und Schlager in Neustadt

Der Nachtclub Suite Neustadt wird am Samstag zur "Halloween-Suite". Ab 20 Uhr wird kann dort gefeiert werden. Es gilt die 2G-Regel.

Und auch das Oscar’s Restaurant in Neustadt wird zum "Gruselkabinett". Ab 21 Uhr geht die Halloween Party dort los. Passend zum Anlass werden Gentränkespecials mit interessanten Namen wie "Green Poison" und "Blood Infusion" verkauft. Auch dies ist eine 2G-Veranstaltung.

Schlagerparty an Halloween

Im Palmengarten in Neustadt gibt es am Sonntag eine Schlagerparty mit Karaoke. Live vor Ort singt Rick Knaller unter anderem seine neue Single „Ich bin dein Vampir“. Hier gilt die 3G-Regel für den Aufenthalt im Innenbereich; der Außenbereich dagegen ist kostenlos und frei von Corona-Beschränkungen. Alle Gäste sind aber angehalten sich per Luca App zu registrieren.

Halloween-Wochenende in Ludwigshafen

Am Freitag und Samstag startet das „Halloween Weekend“ im Musikpark in Ludwigshafen. Laut aktuellen Corona-Vorgaben dürfen lediglich ein ganz kleines Kontingent an Getesteten eingelassen werden, danach gilt das 2G-Prinzip. Die Veranstalter bitten darum, dass die Besucher beim Anstehen eine Maske tragen und Abstand halten. Party-Beginn ist hier um 22 Uhr.

Schwarzlicht-Party mit Grusel-Faktor

Am Sonntag dann gibt es eine weitere Halloween-Party um 20 Uhr im Bistro Zebra in Ludwigshafen. Die Schwarzlicht-Halloween-Party lockt mit "schaurigen Gestalten“, angepasstem Ambiente, schräger Musik und speziellen Getränken.

Halloween im Knappenkeller

Live-Musik gibt es am Sonntag bei der Halloween Party im Bistro Knappenkeller. Dort gibt es gruselige Speisen und Getränke wie Hexengebräu, Monstershakes und Gruftbowle. Der Eintritt ist den ganzen Abend frei.

"Leichen" sind bei Halloween ein Klassiker SWR

Halloween in Speyer

Eine Reise zurück in die 80-er und 90-er gibt es bei der Halloween Party am Sonntag in Speyer in der Halle 101. Es gilt die 2G-Regel und Kontakterfassung per Luca-App. Einlass ist ab 22 Uhr.

Etwas früher am Sonntag, von 16 bis 22 Uhr, wird es auch im Industriehof gruselig. Hier gilt ebenfalls die 2G-Regel. Für Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, gibt es ein kleines Kontingent an Tickets. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus.

Halloween ist eigentlich erst am Sonntag, aber Partys gibt es am ganzen Wochenende. SWR

Feier bei Weingut in Bad Dürkheim

In Bad Dürkheim gibt es am Sonntag eine Halloween-Party beim Weingut Fitz-Ritter. Ab 20 Uhr geht es los. Es gilt die 2G-Regel. Hier verwandelt sich der jahrhundertealte Kreuzgewölbesaal am Sonntagabend in eine Partylocation.