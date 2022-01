Oberbürgermeister, Ärzte, Promis: So war mein Corona-Jahr 2021

Das Jahr 2021 stand erneut im Zeichen der Corona-Pandemie. Wie haben das Menschen in der Vorder-und Südpfalz erlebt? Was waren Highlights und Tiefpunkte? Wir haben bei Pflegern, Oberbürgermeistern, Ärzten und Kulturschaffenden .....nachgefragt.

Constantin Suweis, Leiter der Intensivpflege, Kreiskrankenhaus Grünstadt: "Überlegt, Job zu wechseln"

Der Leiter der Intensivpflege, Constantin Suweis Krankenhaus Grünstadt

"Ich habe wirklich fast täglich in diesem Jahr überlegt, den Job zu wechseln. Für mich stand in diesem Corona-Jahr der Verzicht wieder mit an vorderster Stelle, denn die Einschränkungen und Belastungen durch die tägliche Arbeit auf der Intensivstation im Krankenhaus in Grünstadt waren vorherrschend. Highlights in diesem Jahr waren dann die Boosterimpfung und dass meine Familie das Jahr gesund und gut überstanden hat. Jetzt zum Jahresende gibt's allerdings einen absoluten Tiefpunkt - und das ist die vierte Corona-Welle."

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), Stadt Ludwigshafen: "Hand in Hand arbeiten"





"Ich bin froh und dankbar, dass wir in unserer Stadt alle Hand in Hand arbeiten, um gemeinsam die Pandemie und deren Folgen zu bewältigen – auch wenn wir oftmals Anfeindungen und unschöne Kommentare von Corona-Gegnern zugeschickt bekommen. Ich denke viel darüber nach, wie im Verlauf der Pandemie und vor allem im vergangenen Jahr dieser Bruch zustande kam – von der anfänglichen Solidarität und der Bereitschaft, die eigenen Interessen denen des Gemeinwohls unterzuordnen und insbesondere die Schwächeren zu schützen, hin zu so viel Verbitterung und Spaltung, wie wir es heute teilweise erleben müssen. Ich nehme im Umgang der Menschen miteinander ein hohes Maß an Gereiztheit, an Aggression, an Unversöhnlichkeit wahr mit verheerenden Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir müssen sehr ernsthaft darüber sprechen, was die Pandemie mit uns als Gesellschaft macht, welche Folgen das für unsere Demokratie hat und wie wir damit umgehen wollen."

Intendant Tilman Gersch, Theater im Pfalzbau, Ludwigshafen: "Beglückt gefeiert"

Joachim Werkmeister

"Hängen bleibt mir von diesem Jahr 2021 die Erfahrung, wie schmerzhaft lang das öffentliche Leben in der ersten Jahreshälfte darniederlag und die Sorge wuchs, dass Kultur, Theater, Veranstaltungen aus dem täglichen Leben verschwinden. Mein persönliches Highlight, war, dass wir im Herbst die Ludwigshafener Festspiele samt Eigenproduktion "Nathan der Weise" erfolgreich durchführen konnten, dass das Publikum begeistert wiederkam und die Veranstaltungen beglückt gefeiert hat, es wieder ausverkaufte Häuser gab!

Sicher kehrten noch nicht alle Zuschauer zurück, manche blieben noch vorsichtig. Dennoch nehme ich das klare Gefühl mit: Wenn die Pandemie besiegt ist, werden die Menschen wieder ihre Gewohnheiten aufnehmen und Freude am öffentlichen Leben und der Kultur haben."





Landrat Fritz Brechtel (CDU), Kreis Germersheim: "Zermürbende Zeiten"

Landrat Fritz Brechtel Pressestelle Kreisverwaltung Germersheim

"Natürlich denke ich als erstes an die Herausforderungen, an die Einschränkungen, an den unermüdlichen Einsatz von Pflegekräften, Lehrkräften, den Menschen in den unterschiedlichsten Strukturen des Gesundheitswesens, an die Mütter und Väter, die gemeinsam teilweise zermürbende Zeiten mit ihren Kindern in Homeoffice und Homeschooling verbracht haben. Dann habe ich auch die schrecklichen Bilder von der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im Kopf. Bilder, die wir in Deutschland niemals erwartet hätten. Wesentlich sind aber auch die positiven Momente, die Zuversicht vermitteln: Dazu gehören 2021 die unterschiedlichen Impfaktionen, durch die wir viele Menschen erreichen und damit einen entscheidenden Schritt raus aus der Pandemie gehen."

Winzer Boris Kranz, Ilbesheim (Kreis Südliche Weinstraße): "Anspruchsvolles Wein-Jahr"

Winzer Boris Kranz mit seiner Frau Kerstin Boris Kranz

"Was bei mir hängen bleibt von 2021: Ein weiteres Jahr mit wenig persönlichen Kontakten, vor allem zu unseren Kunden und Partnern, und viele abgesagte Veranstaltungen, bei denen man mit Menschen zusammenkommt. Zudem war es witterungsbedingt ein anspruchsvolles Jahr im Weinberg. Am Ende sind wir aber zufrieden, wir haben gute Qualitäten im Keller und der Weinmarkt hat sich auch in der Krise als äußerst stabil erwiesen. Highlight war, zu sehen, dass wir es in unserem Weingut gemeinsam geschafft haben aus diesem schwierigen Jahrgang das Beste zu machen. Der Tiefpunkt waren die nicht enden wollenden Niederschläge im Frühsommer, die uns einen Teil unserer Ernte gekostet haben. Das ist am Ende aber kein Vergleich zum Leid der Menschen im Ahrtal!"

