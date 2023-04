So war der erste Schülerklimagipfel im Kreis Germersheim

Unsere Kinder und Enkelkinder, die heute zur Schule gehen, die werden in ein paar Jahren die Folgen des Klimawandels noch heftiger spüren, als wir das heute schon erleben. Hitze, Trockenheit, Überschwemmungen. Das alles wird zunehmen. Um viele Jugendliche auf einmal rund um das Thema "Klimwandel" aufzuklären, hat der Kreis Germersheim in der Südpfalz heute einen Klimagipfel veranstaltet. Mit dabei waren rund 700 Neunt- und Zehntklässler aus dem Kreis. Unsere Reporterin Ulrike Brandt war vor Ort in Wörth.

SWR1/4 BmE Schülerklimagipfel im Kreis Germersheim