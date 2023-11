In Ludwigshafen ist der Weihnachtsmarkt am Mittag eröffnet worden. Ja, Sie haben richtig gehört. Er ist zwar erst der 8. November, aber Ludwigshafen war schon in den Vergangenen Jahren sehr früh dabei. Ursprünglich hatten die Betreiber das wegen der Corona-Krise so eingeführt. So wurde der Besucherstrom etwas entzerrt. Letztes Jahr wurde das beibehalten, offenbar mit Erfolg. SWR1/4-Reporter Sebastian Barth hat sich mal auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen umgeschaut, wieviel auf dem Weihnachtsmarkt denn schon los ist.