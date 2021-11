Nur wenige Pfälzer machten bei bundesweiter "Klimawette" mit

In den meisten Kommunen in der Vorder- und Südpfalz haben sich nur wenige Bürger an der bundesweiten Klimawette beteiligt, die Ende Oktober zu Ende ging. Ziel der Wette war nach Angaben der Organisatoren „3 fürs Klima“, dass Bürger so viel CO2 einsparen wie möglich.

Ludwigshafen hat Ziel für Klimawette nicht erreicht

In Ludwigshafen haben nach Angaben der Organisatoren insgesamt 90 Menschen versucht ihren Co2-Fußabdruck zu reduzieren, in dem sie beispielsweise statt mit dem Auto mit dem Fahrrad fahren. Das sind mehr Menschen als in anderen Kommunen in der Vorder- und Südpfalz.

Die Bürger der Stadt Ludwigshafen haben insgesamt fast 95 Tonnen CO2 eingespart - und damit trotzdem ihr Ziel verfehlt. Angestrebt waren eigentlich 2.500 Tonnen. Außerdem sollten etwa 1,5 Prozent aller Ludwigshafener mitmachen, also insgesamt 2.500 Menschen.

Bäume pflanzen wegen verlorener Klimawette

Ende Juli teilte Ludwighafens Umweltdezernent Alexander Thewalt mit: "Falls wir es nicht schaffen, werden wir zusätzlich zu den schon geplanten Bäumen zehn weitere im Stadtbereich pflanzen", so Thewalt.

Nur wenige Menschen machen bei Klimawette in Landau, Germersheim und Neustadt mit

In Landau beteiligten sich an der bundesweiten Aktion 22 Menschen und reduzierten das umweltschädliche Treibhausgas um knapp 30 Tonnen. In anderen Kommunen in der Pfalz blieb es nur bei einer Handvoll Teilnehmer, wie beispielsweise einer Person in Germersheim und 12 Personen in Neustadt. Auch in Frankenthal haben laut der Statistik der Organisatoren nur zwei Menschen mitgemacht. In Annweiler waren es fünf, in Wörth nur eine Person und in Speyer zwei Personen.

Der Verein "3 fürs Klima" will das Ergebnis der bundesweiten Klimawette bei der UN-Klimaschutzkonferenz in Glasgow symbolisch überreichen. Deutschlandweit sollen sich mehr als 500 Städte an der Aktion beteiligt haben.

CO2-Emissionsverbrauch pro Kopf in Deutschland

Nach Angaben des Umweltbundesamtes verursachte ein Deutscher 2019 im Schnitt 9,7 Tonnen Treibhausgas-Emissionen und liegt damit über dem EU-Durchschnitt. Zum Vergleich: Die Pro-Kopf Menge für die 27 EU-Mitgliedsstaaten insgesamt liegt bei 8,1 Tonnen.