Ein-Mann-Demo vor AfD-Stand in Neustadt: Protest jetzt doch erlaubt

Was darf man generell an Wahlkampfständen machen?

Es ist zulässig, an Wahlständen seine eigene Meinung zum Ausdruck zu bringen. Das gilt auch dann, wenn diese nicht mit der Partei übereinstimmt, die zu dem Wahlstand gehört. Es ist also erlaubt, einer Partei zu widersprechen und auch zu versuchen, eine gegenteilige Meinung zum Ausdruck zu bringen. Das Zeigen entsprechender Plakate oder auch das Verteilen von Flugblättern wäre grundsätzlich also zulässig.

Die Grenze des Erlaubten verläuft da, wo die Partei aktiv an der Durchführung ihres Wahlstandes gehindert wird. Die Partei hat ein Recht darauf, in Wahlkämpfen in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Es muss auch gewährleistet sein, dass Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, den Stand zu erreichen und sich an diesem mit den Vertreterinnen und Vertretern der Parteien unterhalten zu können.